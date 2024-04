Mordrohungen gegen Antisemitismusexperten Die fatale Verwechslung eines Palästina-Influencers

Jörg Rensmann fällt es nicht leicht, darüber zu sprechen, was er seit einigen Tagen durchmacht. Das merkt man ihm an, als der Tagesspiegel ihn am Telefon erreicht. „Ich habe Kinder, ich habe Familie, es geht hier um nichts anderes als meine persönliche Sicherheit“, sagt der Antisemitismusexperte. Seit zwei Tagen steht Rensmann im Auge eines judenfeindlichen, hetzenden Sturms. Ein Mob, der den Familienvater sogar mit dem Tode bedroht. Die Ursache mutet banal an: Rensmann besitzt gewisse Ähnlichkeit mit einem Mann, der vergangene Woche auf einem Berliner U-Bahnhof gefilmt wurde.