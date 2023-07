Motivationsreden in Berliner Sportkursen Hört auf mit dem Rumgelaber!

„This next song is just for you“, haucht der „Cycling-Instructor“ fast atemlos in sein Headset-Mikrofon, und ich frage mich gerade noch, ob er you im Singular oder im Plural meint, da befiehlt er schon weiter: „Jetzt schließt eure Augen und gebt mir noch ein bisschen mehr!“ Ich folge seiner Anweisung und trete stärker in die Pedale meines am Boden befestigten Fahrrads, das mich dadurch trotzdem nirgends hinbringt, während er die ohnehin schon dröhnend laute Musik noch ein bisschen lauter dreht.