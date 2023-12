Mülleimer in Zelle stand in Flammen : JVA-Beamter nach Brand in Berliner Gefängnis verletzt

In einer Justizvollzugsanstalt in Berlin-Moabit hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt, weil ein Mülleimer in einer Zelle Feuer gefangen hat. Ein Beamter kam ins Krankenhaus.