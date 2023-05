Munition und gestohlenes Fahrrad sichergestellt Frau in Berlin-Lichtenberg mit Luftgewehr beschossen

Ein Mann soll in Berlin-Lichtenberg eine Frau aus seiner Wohnung heraus mit einem Luftgewehr angeschossen haben. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Die 20-Jährige verspürte am Montagnachmittag in einer Grünanlage in der Rhinstraße unvermittelt einen starken Schmerz in der Hüfte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach konnte die Frau die Wohnung lokalisieren, aus der sie vermutlich beschossen wurde.

Die Polizei stellte in der Wohnung des 44 Jahre alten Verdächtigen die mutmaßliche Waffe samt Munition sicher. Auch fand sie ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad.

Die Frau lehnte eine medizinische Behandlung ab. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dpa)