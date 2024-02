Musiker präsentiert neuen Song „Für all eure Jahre“ „Pop-Titan“ Dieter Bohlen feiert seinen 70. Geburtstag in Berlin

Im nicht ganz ausverkauften Theater am Potsdamer Platz feiert der „Pop-Titan“ Dieter Bohlen am Mittwochabend seinen 70. Geburtstag: zusammen mit ein paar Promi-Gästen und natürlich seinen treuesten Fans – die immerhin mindestens 90 Euro zahlen mussten, um Teil der Fete zu sein. Fast pünktlich, um kurz nach 20.30 Uhr, soll es dann losgehen, mit dem ersten „Modern Talking“ Hit „Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)“ und einem herzlichen „Hallo ihr Schnuckelnasen“.

Die Moderation des Abends, der halb Konzert, halb Talkshow sein sollte, übernimmt Bohlen im Anschluss höchstselbst, wird zunächst aber von einem inbrünstigen „Happy Birthday“ von Seiten des Publikums unterbrochen. Als man ihn dann lässt, verkündet der Produzent, Musiker, „DSDS“- beziehungsweise „Das Supertalent“-Juror und Alleinunterhalter, dass er plane, am heutigen Abend „die schönste Geburtstagsparty seines Lebens“ zu feiern, mit dem Nachschub, dass er seinen Geburtstag noch nie zuvor gefeiert habe.

Außerdem wolle er ein bisschen auf Thommy Gottschalk machen und habe sich aus diesem Grund ein Sofa auf die Bühne gestellt – trotz aktueller Sofa-Tagesmiete von 57 Euro, sagt Bohlen. Wie viel das Dekor des Sofas – seine Geburtstagsgäste – gekostet haben, will er nicht verraten.

Mit von der Partie jedenfalls sind die ehemalige „Das Supertalent“-Jurorin Sylvie Meis, der „Das Supertalent“-Co-Juror Bruce Darnell, „RTL“-Moderatorin Frauke Ludowig (sie hatte Bohlen wohl kurz zuvor noch interviewt), die Reality-TV-Teilnehmerin Evelyn Burdecki und seine „DSDS“-Zöglinge Alexander Klaws und Pietro Lombardi. Abgesehen von seiner Verlobten Carina Walz, also eher Kollegen als der enge Freundes- und Familienkreis.

Es war nicht immer einfach

Begleitet von Konfettiregen, Pyrotechnik und Luftballons performt der Entertainer viele seiner Hits, darunter „Cheri Cheri Lady“, „Brother Louie“ oder auch Schlager-Songs wie „Eine Nacht“.

Zudem – und das ist die große Überraschung – präsentiert er einen neuen Song: Mit „Für all eure Jahre“ habe er einen Titel nur für seine Fans schreiben wollen. „Wir haben eine lange Zeit hinter uns, manche sind seit 40 Jahren Fans von mir“, sagt er. Die Zeit sei nicht immer einfach gewesen, Medien hätten ihn oft „fertig gemacht“. Das neue Lied gebe es jedoch nur bei seinen Konzerten, man könne den Track „im Herzen downloaden“.

Von seinen Fans wurde Dieter Bohlen reich beschenkt. © Tobias Langley-Hunt

Immer wieder lässt Bohlen seine Fans wissen, wie gern er sie habe und beschenkt sie mit dem ein oder anderen privaten Geheimnis: Sein großes Vorbild sei sein Vater, „ein Genie“, der im hohen Alter von 95 Jahren immer noch mit Aktien handle und schneller gehen könne als seine Kinder und Enkel. Weitere wichtige Menschen in seinem Leben seien seine Verlobte Carina („Wenn ich nur noch drei Tage zu leben hätte, würde ich ständig jede ihrer Poren anstarren“) und sein Lieblings-„DSDS“-Gewinner, der „Jungen-Zeuger“ Pietro Lombardi. Mit ihm telefoniere er nahezu täglich.

Unterstützt von vier Telepromptern, einem äußerst engagierten Backgroundsänger, Autotune und wohl auch ein bisschen Playback, schlägt sich Bohlen über knapp eineinhalb Stunden wacker und spätestens beim letzten Song „You’re My Heart, You’re My Soul“ tanzen die Gäste und das Publikum so ausgelassen, wie man eben tanzt, auf einem doch recht runden Geburtstag.

Die Zugabe, lauthals angeregt durch Bruce Darnell, wird mit der Ballade „We Have A Dream“ tatsächlich ein bisschen emotional. Er wolle noch lange weiter machen, „DSDS“ und „Das Supertalent“ moderieren sowie für 15 Millionen Euro sogar in den Dschungel gehen, sagt Bohlen. Den Abend beendet er mit „Tschüss, euer Dieter“.

Bohlen gilt als einer der erfolgreichsten Pop-Produzenten Deutschlands. Nach eigenen Angaben ist er „der einzige Künstler, der 25 Nummer-1-Hits nachweisen kann und mit über 100 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde“. Im Sommer will der Musiker auf eine deutschlandweite Open-Air-Tour gehen. Als Juror der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wird Bohlen in diesem Jahr erneut im Fernsehen zu sehen sein. (mit dpa)