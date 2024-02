Musiker und Entertainer Olli Schulz „An der Comedy wäre ich auf Dauer zerbrochen“

Herr Schulz, Ihr neues Album „Vom Rand der Zeit“ ist sehr persönlich geworden. Warum hatten Sie das Bedürfnis, gerade jetzt so etwas zu machen?

Weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Ich wollte nichts Zynisches, Abwertendes, Bissiges in die Welt setzen. Es würde sich gerade nicht richtig für mich anfühlen, sozialkritische Lieder, die noch mal darauf hinweisen, wie scheiße alles ist, zu machen. Stattdessen wollte ich positive Gefühle transportieren, die Idee von einem reinen Herzen. Es ist eine Platte mit der Hoffnung auf eine bessere Zeit. Das hat mich mehr angetrieben, als etwas Düsteres zu machen.