Tagesspiegel Plus Muslimas bei Polizei und Justiz : Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch will an Kopftuchverbot festhalten

Eine Änderung am Neutralitätsgesetz wollen die Grünen nur für den Schuldienst, sonst soll es bleiben, wie es ist. Die Linke ist noch unentschlossen.