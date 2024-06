Muss ich auf das EM-Spiel verzichten? Die Gastgeberin will keine Fußball-Party

Anna, fußballaffin, fragt: Schon vor längerer Zeit habe ich zugesagt, zur Geburtstagsfeier einer guten Freundin zu kommen. Nun findet aber ausgerechnet da ein EM-Spiel statt, das ich unbedingt sehen möchte. Als ich fragte, ob der Fernseher angestellt wird, reagierte sie empört. Aus ihrer Sicht mache das die ganze Party kaputt.

Dabei dauert die Party doch sicher länger als das Spiel. Ich möchte beides nicht verpassen, aber wenn ich mein Tablet mitbringe und so lange rausgehe, wird sie sicher verärgert sein. Daran will ich ausgerechnet an diesem Tag nicht schuld sein. Was tun?