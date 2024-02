Mutmaßliche Brandstiftung in Berlin Feuer im U-Bahnhof Seestraße in Wedding

In Berlin-Wedding wurden am Mittwochabend mehrere Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einer Rauchentwicklung am U-Bahnhof Seestraße alarmiert. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach aktuellem Stand sei es gegen 21.15 Uhr aufgrund eines brennenden Kabels im Gleisbett der Haltestelle Seestraße zu dieser Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Während des Einsatzes waren der U-Bahnhof sowie die Kreuzung Seestraße Ecke Müllerstraße gesperrt, der U-Bahn-Verkehr wurde eingestellt.

Nach Angaben der Polizei sei bei dem Feuer niemand verletzt worden. Jedoch entstand an der Gleisanlage sowie den technischen Einrichtungen ein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Sie wurden von einer Brandkommission des Landeskriminalamts übernommen. (Tsp)