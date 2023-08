Mutmaßliche Räuber wiedererkannt Polizei nimmt zwei Tatverdächtige in Berlin-Kreuzberg fest

Ein 24-jähriger Mann hat in Berlin in der Nacht auf Sonntag seine zwei mutmaßlichen Räuber wiedererkannt, von denen er kurze Zeit zuvor am Schlesischen Tor ausgeraubt worden sein soll. Er informierte zwei Polizisten, woraufhin die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden konnten. Dies teilte die Polizei Berlin am Sonntag mit.

Gegen 3 Uhr nachts sollen zwei Männer auf dem Gehweg der Skalitzer Straße in Höhe Schlesische Straße auf den Betroffenen zugekommen sein. Einer der Männer soll ihm demnach unvermittelt ins Gesicht geschlagen und seine Halskette abgerissen haben. Der Begleiter des Angreifers soll sich dem 24-Jährigen in den Weg gestellt, sein Handy aus der Hosentasche genommen und aus der Hülle einen Geldschein entwendet haben. Anschließende flüchtete das Duo.

Kurze Zeit später sprach der Mann laut der Behörde zwei Polizisten an der Ecke Schlesische Straße / Falckensteinstraße an und schilderte seine Situation. Gemeinsam mit dem 24-Jährigen suchten die Polizisten dann nach den Tatverdächtigen und konnten sie in der Schlesischen Straße wiederentdecken.

Der 24-jährige mutmaßliche Angreifer und sein 30-jähriger Begleiter wurden festgenommen. Der 24-jährige Überfallene klagte über Schmerzen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. (Tsp)