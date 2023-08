Mutmaßliche Täter flüchtig Mehrere Fahrzeuge brennen auf Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Pankow

Bei einem Feuer auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch sind in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 4.10 Uhr zu dem Areal am Lindenberger Weg gerufen. Fünf Autos sind laut Feuerwehr vollständig ausgebrannt, die Polizei sprach von vier Autos. Weitere Fahrzeuge wurden durch Flammen und Hitze beschädigt.

„Nach den bisherigen Ermittlungen wird man von Brandstiftung ausgehen müssen“, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr bereits am Morgen. Die Berliner Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge, gegen 7.50 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Menschen wurden nicht verletzt.

Auch an der nahegelegenen Karower Chaussee soll es den Versuch gegeben haben, Fahrzeuge anzuzünden. Eine Passantin beobachtete gegen 4.40 Uhr zwei Personen auf einem Parkplatz, die versucht haben sollen, einen dort abgestellten Wagen anzuzünden. Als die Tatverdächtigen die Frau erblickten, sollen sie geflüchtet sein. Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten auf demselben Parkplatz noch ein weiteres Fahrzeug in Brand setzen wollten.

Ob die versuchten Brandstiftungen mit den brennenden Autos auf dem Klinikparkplatz zusammenhängen, werde noch geprüft. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen – bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde – verlief ohne Erfolg. In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes – im ersten wegen Brandstiftung, im zweiten wegen versuchter Brandstiftung. (Tsp, dpa)