Mutmaßlicher Messerstecher ist 16 Jahre alt Zwei Jugendliche in Berlin nach Attacke auf 31-Jährigen in Untersuchungshaft

Nach einer Messerattacke auf einen 31-Jährigen in Berlin sitzen zwei Jugendliche in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit.

Der mutmaßliche Messerstecher ist demnach 16 Jahre alt. Zudem erließ ein Ermittlungsrichter gegen einen 15-jährigen Beschuldigten einen Haftbefehl, da er keinen festen Wohnsitz hat. Insgesamt sind fünf Jugendliche tatverdächtig.

Der Mann war am Donnerstag vergangener Woche in einer Grünanlage in der Rochstraße in Mitte von einer Gruppe angegriffen und geschlagen worden. Einer aus der Gruppe fügte dem 31-Jährigen eine Stichverletzung zu, sodass dieser notoperiert werden musste. Er befindet sich der jüngsten Mitteilung zufolge nicht mehr in Lebensgefahr.

Nach intensiven Ermittlungen eines Brennpunktkommissariats, bei denen auch Videoaufnahmen ausgewertet wurden, habe die Polizei bereits einen Tag später, am Freitag vergangener Woche, fünf Jugendliche festgenommen. Jeweils zwei seien 16 und 14 Jahre, einer 15 Jahre alt, wie die Behörden erst eine Woche später mitteilten.

Ein Ermittlungsrichter habe gegen die beiden genannten Jugendlichen am Sonnabend Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die drei anderen Jugendlichen seien nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.

Bei den Verdächtigen wurden Handys und Kleidung beschlagnahmt. Die Auswertung der beschlagnahmten und zusätzlicher Beweismittel dauere noch an, hieß es.