Mutmaßliches Kokstaxi in Hönow gestoppt Polizei leitet Ermittlung gegen 48-Jährigen ein

Um kurz nach Mitternacht hat die Polizei am Donnerstag ein mutmaßliches Kokstaxi in Hönow (Landkreis Märkisch-Oderland) gestoppt. Im Auto fanden die Beamten 23 vorportionierte Drogeneinheiten sowie Geld in vierstelliger Höhe, teilte die Polizei mit.

Beides wurde sichergestellt. Gegen den 48-jährigen Fahrer wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die sogenannten Kokstaxis oder auch Drogentaxis werden in Berlin und anderen Großstädten genutzt, um illegale Betäubungsmittel zu verteilen. Per Nachricht können die Konsumenten die gewünschte Ware bestellen, beispielsweise über die App Telegram. Die Lieferanten bringen die bestellten Drogen dann zum angegebenen Standort. (dpa mit Tsp)