Mutter bemerkte die Tat Mann entblößt sich in Kreuzberger Hinterhof vor Fünfjährigem und greift Polizisten an

Ein 38 Jahre alter Mann soll in Berlin-Kreuzberg exhibitionistische Handlungen vor einem Fünfjährigen durchgeführt und anschließend Polizisten angegriffen haben. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, soll es am Montag gegen 15 Uhr in einem Hinterhof der Kochstraße zu der Tat gekommen sein.

Den Angaben nach ergriff der Mann die Flucht, als ihn die Mutter des Jungen bemerkte und anschrie, die Handlungen sofort zu unterlassen. Polizeikräfte konnten den 38-Jährigen jedoch wenig später in einem Bus der Linie M29 ausmachen.

Dort habe der Tatverdächtige die Beamten mehrfach beleidigt und sich der Anordnung, den Bus zu verlassen, widersetzt, hieß es weiter. Beim Versuch, den Mann am Arm aus dem Bus zu führen, stürzte ein Polizist mit 38-Jährigen und verletzte sich am Knie.

Weil der Verdächtige auch weiterhin ständig versuchte, nach den Polizisten zu treten, wurden ihm schließlich Handfesseln angelegt. Anschließend wurde er in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)