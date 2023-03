Nabu will erneut klagen Berliner Umweltverwaltung erlaubt Tötung streng geschützter Zauneidechsen

Der Streit um die streng geschützten Zauneidechsen auf dem Landschaftsfriedhof Gatow geht in die nächste Runde: Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz hat den sofortigen Vollzug der Ausnahmegenehmigung für das Töten der Tiere angeordnet.

Diese Anordnung ermöglichte es dem Grünflächenamt Spandau, umgehend mit Erdarbeiten zur Erweiterung der Friedhofsfläche zu beginnen und dabei die dort im Boden überwinternden Zauneidechsen zu töten. Auf dem Landschaftsfriedhof Gatow sollen rund 500 muslimische Grabstellen entstehen.

Derzeit ruhen die Arbeiten noch

Die Arbeiten ruhen derzeit, weil der Landesverband Berlin des Naturschutzbunds (Nabu) gegen die Erweiterung des Friedhofs geklagt hat. Über diese Klage wird vor Gericht irgendwann entschieden, aber sie verhindert nicht, dass die neue Anordnung in Kraft treten könnte. Dazu ist eine neue Klage nötig, und der Nabu erklärte in einer Mitteilung, dass er per Eilverfahren vor das Berliner Verwaltungsgericht ziehen werde, um die Arbeiten zu stoppen.

Der Nabu-Landesvorsitzende Rainer Altenkamp sagte: „Berlins oberste Naturschutzbehörde weiß bereits seit Herbst 2021 von der drohenden Notlage und hat trotzdem zusammen mit dem Bezirk Spandau das gesamte letzte Jahr ungenutzt verstreichen lassen. Wir sind nicht gegen die Errichtung der neuen Grabstätten in Gatow, sondern klagen gegen die grobe Verletzung geltenden Artenschutzrechts. Hier wird ein Präzedenzfall geschaffen, den wir nicht akzeptieren können!“

Eine neue Grabfläche auf dem Emmaus-Friedhof, die erst am 3. März eröffnet wurde, biete mit 500 Grabstellen ausreichend Kapazität, um Zeit für die ordnungsgemäße Umsiedlung der Zauneidechsen in Gatow zu gewinnen, teilte der Nabu mit.

Die Umweltschützer sehen zusätzlich Potenziale auf christlichen Friedhöfen, die in den letzten Jahren lieber Flächen gewinnbringend verkauft oder bebaut haben; statt die Flächen muslimischen Gemeinden anzubieten. Die Dringlichkeit, mit der die Senatsverwaltung ihre Ausnahmegenehmigung begründe, sei für den Nabu nicht nachvollziehbar.

