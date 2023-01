Nach Aktion von Klimaaktivisten Abmontierte Verkehrsschilder auf Autobahnen in Berlin und Brandenburg wieder befestigt

Die meisten der wahrscheinlich von Klimaaktivisten demontierten Verkehrszeichen auf Autobahnen sind nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes gefunden und wieder befestigt worden. Wie ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft in Berlin am Dienstag mitteilte, fiel den Autobahnmeistereien bei routinemäßigen Streckenkontrollen auf, dass Schilder fehlten. Betroffen waren demnach die A10 – der östliche und südliche Berliner Ring –, die A9 bei Beelitz-Heilstätten und weitere Autobahn-Abschnitte in anderen Bundesländern.

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion montierten nach eigener Darstellung Verkehrsschilder zur Aufhebung von Tempolimits auf Autobahnen ab. Die Gruppe will damit gegen das Bundesverkehrsministerium protestieren. Minister Volker Wissing (FDP) lehnt bisher ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ab. Zu der Aktion der Klimaaktivisten wollte sich das Bundesverkehrsministerium nicht äußern.

Der Autobahn-Betreiber teilte mit, alle Schäden würden zur Anzeige gebracht. Einige der abmontierten Verkehrszeichen blieben verschwunden und müssten ersetzt werden. Zudem wies die Autobahn-Gesellschaft darauf hin, dass die Entfernung und Beschädigung von Verkehrszeichen lebensgefährlich sei und die Verkehrssicherheit gefährde. (dpa)

