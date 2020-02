„Ich werde dir so lange auf dein Gesicht hauen, dass du nie wieder reden kannst", heißt es in einer Sprachnachricht, die der Rapper Fler dem jüdischen Comedian Shahak Shapira geschickt haben soll. Shapira veröffentlichte einen Chatverlauf auf Twitter. Nun wollte er Anzeige erstatten. Auf der Polizeiwache an der Eberswalder Straße habe man ihn jedoch weggeschickt. Auf Twitter schreibt er, ein Beamter hätte ihn „belächelt", weil er der Meinung gewesen sei, er würde „das ganze 'konstruieren'". Der Polizist habe keine Anzeige aufgenommen.

Die Polizei berichtete jedoch davon, zu diesem Zeitpunkt bereits alle notwendigen Schritte „gemäß Legalitätsprinzip" eingeleitet zu haben.

Grund für die Auseinandersetzung seien laut Shapira Drohnachrichten gewesen, die Fler an eine junge Frau gesendet haben soll. Die Frau habe sich an den Comedian gewandt und um Unterstützung gebeten. Er veröffentlichte die Sprachnachrichten auf Twitter, woraufhin Fler ihn bedroht haben soll.

Rapper Fler fällt häufiger mit negativen Schlagzeilen auf. Im Herbst bedrohte er einen Journalisten vor dessen Wohnhaus. Zudem läuft gegen ihn derzeit ein Prozess, unter anderem wegen Beleidigung, am Amtsgericht Tiergarten: Clanchef Arafat Abou-Chaker und Rapper Bushido sollen gegen ihn aussagen.