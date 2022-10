Nach Ausfall von 250 Anlagen Störung an Berliner Ampeln wieder behoben

Die Störung an den Berliner Ampelanlagen am Donnerstagmorgen ist behoben. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) um kurz vor zehn Uhr auf Twitter mit.

Alle Ampeln, die nach der Nachtabschaltung nicht wieder in Betrieb gegangen waren, hätten nun angefangen zu arbeiten, schrieb die VIZ.

Von dem Ausfall am Morgen waren rund 250 Anlagen im gesamten Stadtgebiet betroffen. Nach Angaben eines Sprechers war der Grund ein Systemproblem. „Bitte vorsichtig fahren!“, hatte die Zentrale Verkehrsteilnehmer am Morgen gewarnt. (Tsp,dpa)

