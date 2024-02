Nach Behandlung in Rettungsstelle verschwunden Demenzkranker 76-Jähriger aus Berlin-Pankow tot gefunden

Die Polizei suchte öffentlich nach einem demenzkranken Senior aus Berlin-Pankow. Der Mann war zuletzt in der Rettungsstelle der Park-Klinik-Weißensee gesehen worden. Nach einer Behandlung in dem Krankenhaus war der 76-Jährige nicht nach Hause zurückgekehrt. Jetzt teilte die Polizei mit, dass der Senior tot in einer Kleingartenanlage gefunden wurde.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Am Sonnabend fand nun ein Pächter einer Parzelle in einer Kleingartenanlage in Wartenberg den Leichnam des Mannes auf dem Grundstück. Er alarmierte die Polizei.

Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Rentners gibt es laut Polizei nicht. (Tsp)