Nach der Entlassung Wie steht es um die berufliche Zukunft der Galeria-Mitarbeiter in Berlin?

Wie geht es weiter, nach der Kündigung? Diese Frage stellen sich derzeit viele Beschäftigte bei Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) in Berlin. Über 180 Mitarbeitern in den Filialen Spandau, Tempelhof und Lichtenberg sollen Ende August entlassen werden. Sie müssen sich einen neuen Job suchen, sind gezwungen, in einem anderen Unternehmen neu anzufangen. Insbesondere für die älteren Beschäftigten ist das hart. Dennoch: Angst vor Arbeitslosigkeit müssen die meisten Betroffenen nicht haben.

So sieht es zumindest Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB). Er ist der Meinung, dass die von Kündigung betroffenen Mitarbeiter derzeit kaum Probleme bei der Jobsuche haben dürften. Die Chancen, einen neuen Job zu finden, seien „hervorragend“. Neben der guten Ausbildung und der oft langjährigen Berufserfahrung in Warenhäusern spiele den Beschäftigten von GKK der Fachkräftemangel im Einzelhandel in die Karten, sagt er.

Hohe Nachfrage nach Fachkräften

Das belegt auch der Fachkräftemonitor der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK Berlin). Auf der Grundlage von Daten aus dem Jahr 2022 prognostiziert die IHK für das laufende Jahr zwar ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Fachkräfteangebot und -nachfrage im Einzelhandel. Bereits ab dem kommenden Jahr gebe es jedoch einen Bedarf von etwa 1000 Beschäftigten. Berlinweit wachse dieser Bedarf bis 2028 gar auf 7000 Beschäftigte an.

Nils Busch-Petersen ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. © Handelsverband Berlin-Brandenburg / Peter Adamik

Anders als von der IHK prognostiziert, sind die Auswirkungen des Fachkräftemangels laut Busch-Petersen auch heute schon spürbar. Erst vor wenigen Wochen habe er mit den Personalchefs eines Warenhauses, einer Buchhandlung und zwei Supermarktketten mit Standorten in Berlin gesprochen. „Allein bei diesen vier Unternehmen haben sich 700 freie Stellen ergeben“, berichtet er. „Ich gehe davon aus, dass wir aktuell tausende offene Stellen im Berliner Einzelhandel haben.“ In ihrer aktuellen Branche könnten die GKK-Leute demnach leicht einen neuen Job finden.

Der Arbeitsmarkt im Berliner Einzelhandel ist so ausgetrocknet, dass sich Beschäftigte ihren Job aussuchen können. Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg

Dafür spreche auch der Vergleich mit der Insolvenz der Drogeriemarktkette Schlecker aus dem Jahr 2012. Damals habe der HBB betroffenen Schlecker-Mitarbeitern angeboten, ihre Bewerbungen direkt entgegenzunehmen und sie an einen Pool von Personalleitern weiterzuleiten. Mehr als 100 Beschäftigte hätten auf diese Weise einen neuen Job gefunden, sagt Busch-Petersen.

Diesem Beispiel folgend, wollte der HBB auch im vergangenen Jahr die Beschäftigten von GKK unterstützen. Bis heute habe allerdings noch niemand dieses Angebot genutzt, berichtet Busch-Petersen. Seiner Meinung nach zeige das: „Der Arbeitsmarkt im Berliner Einzelhandel ist so ausgetrocknet, dass sich Beschäftigte ihren Job aussuchen können.“

Freie Stellen bedeuten nicht immer gute Jobs

Etwas weniger optimistisch blickt Ralph Thomas von der Gewerkschaft Verdi auf die Zeit nach den Kündigungen. Arbeitssuchende könnten zwar vom Fachkräftemangel profitieren, sagt er, aber offene Stellen seien nicht gleichbedeutend mit guten Jobs.

Leider ist so, dass der Fachkräftemangel nicht dazu führt, dass vernünftige Arbeitsverträge angeboten werden. Ralph Thomas von der Gewerkschaft Verdi

Immer wieder müsse er feststellen, dass ausgeschriebene Stellen befristet oder auf zu wenige Arbeitsstunden ausgelegt seien, um davon leben zu können. „Leider ist so, dass der Fachkräftemangel nicht dazu führt, dass vernünftige Arbeitsverträge angeboten werden.“

Dementsprechend werde es Beschäftigten von GKK zwar nicht schwerfallen, ein neues Beschäftigungsverhältnis zu finden. Ob der Job allerdings auch gleichwertig zum vorherigen Beschäftigungsverhältnis sei, halte er für fraglich.

Das Galeria-Warenhaus in Spandau, ehemals Karstadt, muss Ende August schließen. © Thilo Rückeis TSP

Ähnlich sieht es auch Christoph Möller. Er ist Leiter der Agentur für Arbeit Berlin Nord, die von Kündigungen betroffene Karstadt-Filiale in Spandau fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Auch Möller hebt hervor, dass nicht jede freie Stelle im Einzelhandel automatisch zu den Beschäftigten von GKK passe. Wegen ihrer häufig langen Betriebszugehörigkeit und der Identifikation mit ihrem Arbeitgeber stehe ihnen eine Umstellung bevor, die nicht einfach werde.

Auf die Kündigung folge immer auch eine „Leidenszeit“ für die Beschäftigten, sagt Möller. Um diese Zeit so kurz wie möglich zu halten, empfiehlt er: „Beschäftigte müssen sich klar über ihre Situation werden und sich öffnen.“ Es helfe, sich die eigenen Stärken vor Augen zu führen – auch die außerhalb des Jobs.

Neuanfang bei der Rentenversicherung

„Wenn ich zum Beispiel Schatzmeisterin in meinem Kleingartenverein bin, ist das eine wichtige Qualifikation, die in meinem beruflichen Lebenslauf gar nicht abgebildet wird.“ Außerdem sollten sich die GKK-Beschäftigten nicht zu sehr auf den Einzelhandel fokussieren. Auch ein Branchenwechsel, beispielsweise in den öffentlichen Dienst, sei eine Option, erklärt er.

Wie erfolgreich ein Wechsel in den öffentlichen Dienst sein kann, zeigt das Beispiel der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund). Seit 2019 haben hier 150 ehemalige GKK-Mitarbeiter aus Berlin einen Arbeitsplatz gefunden, berichtet Diana Jäger, Personalchefin bei der DRV Bund. Sie arbeiteten heute zum Beispiel in der Büroassistenz oder der Post- und Scanstelle. „Die Erfahrung mit Kollegen, die früher bei GKK angestellt waren, sind durchweg positiv“, sagt Jäger.