Nach der Schlägerei Ortstermin bei den kurdischen Geflüchteten in Berlin-Tegel

Mittwoch in der Geflüchtetenunterkunft in Tegel. Draußen schneeregnet es, in der Leichtbauhalle ist es warm. Als die kurdischen Bewohner der Halle merken, dass nun Menschen kommen, die ihre Sprache sprechen und sich für ihre Interessen einsetzen wollen, fangen sie an zu lächeln und den Besuchern freundlich auf die Schulter zu klopfen.