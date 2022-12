Nach Diebstahl aus Auto Berliner Polizei nimmt drei Jugendliche fest

Am Dienstagnachmittag nahmen Einsatzkräfte der Berliner Polizei drei Jugendliche fest, die zuvor Gegenstände aus einem Taxi gestohlen haben sollen. Laut Polizei hatte ein Beamter außer Dienst vier junge Männer gegen 16.50 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich an der Kreuzung Berliner Straße/Bundesallee in Schöneberg auffällig für das geparkte Taxi interessierten.

Kurz darauf soll einer der vier Jugendlichen die Fenster des Taxis auf der Fahrerseite eingeschlagen und die Tür geöffnet haben. Dann soll er Gegenstände aus dem Auto gestohlen haben. Die übrigen drei standen demnach offensichtlich Schmiere. Die vier sollen dann zum U-Bahnhof Berliner Straße gelaufen und dort in eine Bahn Richtung Rudow gestiegen seien.

Der Beamte außer Dienst alarmierte laut Polizei seine Kollegen, die umgehend eine Fahndung nach den vier jungen Männern einleiteten. Drei der vier, im Alter von 16, 18 und 20 Jahren, nahmen die Beamten dann in dem von der BVG gestoppten Zug am Bahnhof Eisenacher Straße fest. Der vierte Tatverdächtige entkam unerkannt.

Die Einsatzkräfte fanden bei den Jugendlichen unter anderem drei Handys, von denen zwei aus dem Taxi stammen sollen. Außerdem sollen die drei Nothämmer bei sich getragen haben, die mutmaßlich als Tatwerkzeuge dienten. Die drei wurden im Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Tsp)

