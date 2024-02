Nach einem Ausweichmanöver Zwei Frauen bei Unfall in Berlin-Reinickendorf verletzt

Zwei Frauen sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt worden. Beide seien nicht in Lebensgefahr und würden stationär im Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Unfall geschah gegen 21 Uhr auf dem Hermsdorfer Damm. Den Angaben zufolge wollte eine 27-jährige BMW-Fahrerin einem Tier ausweichen und fuhr dabei in den entgegenkommenden VW einer 36-Jährigen. An beiden Autos entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Weil die Jüngere alkoholisiert wirkte, wurde ihr im Krankenhaus Blut abgenommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Hermsdorfer Damm war nach dem Unfall vier Stunden lang gesperrt. Busse mussten Umleitungen fahren. (dpa)