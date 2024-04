Nach Einsatz in Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg Verdi fordert wirksamere Kontrollen der Personalstandards

Der nächtliche Einsatz von Feuerwehr und Polizei in einem Pflegeheim in Lichtenberg in der vergangenen Woche beschäftigte am Montag den Gesundheitsausschuss im Abgeordnetenhaus. Verschiedene Institutionen kontrollierten Berlins Altenheime meist einmal im Jahr, sagte Gesundheitsstaatssekretärin Ellen Haußdörfer (SPD) am Montag.