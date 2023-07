Nach Fahndung Berliner Polizei findet 80-jährige Demenzkranke aus Charlottenburg

In Berlin hat die Polizei nach einer 80-Jährigen aus Berlin Charlottenburg gesucht. Die demenzkranke Frau konnte schnell wieder gefunden werden.

Eine Passantin entdeckte die Vermisste in der Straße Am Waldhaus Ecke Königsweg in Zehlendorf. Die Frau ist nun wohlbehalten wieder bei ihrem Ehemann.