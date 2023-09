Nach Farb-Aktion von Klimaaktivisten Reinigung des Brandenburger Tores kostet nach erster Schätzung 35.000 Euro

Die Reinigung des Brandenburger Tors nach der Sprüh-Aktion der „Letzten Generation“ am vergangenen Sonntag wird nach einer ersten Schätzung um die 35.000 Euro kosten. Das sagte die Sprecherin der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), Marlen Koenecke, dem Tagesspiegel. Die Reinigung sei aufwändiger als vorerst gedacht, denn das Farbgemisch sei nicht wasserlöslich. Zudem prüfe die BIM, sich das Geld für die Reinigung bei den Aktivisten zurückzuholen.

Die Säulen bis zu einer Höhe von etwa zwei Metern sind bereits gereinigt – in diesem Bereich ist ein Graffitischutz aufgetragen. Für die Arbeiten am oberen Teil der Säulen stehen seit dem Vormittag bereits Hebebühnen vor dem Wahrzeichen. Laut Koenecke wird die Reinigung oberhalb der zwei Meter länger dauern, weil davon auszugehen sei, dass die Farbe tiefer in die Poren des Sandgesteins eingedrungen sei.

Reinigung sei „Wettlauf mit der Zeit“

Dem „Rbb“ hatte das Berliner Landesdenkmalamt am Montag mitgeteilt, dass es durch die Hochdruckreinigung „lokal zu oberflächennahen Beeinträchtigungen kommen“ könne. Es handle sich um einen „Wettlauf mit der Zeit“, weil die Farbe bereits hart ist.

Das Brandenburger Tor soll bis Ende der Woche komplett von der orangenen Farbe befreit sein. Das teilte die BIM am Montag mit. „Wir gehen aktuell davon aus, dass die Farbpigmente im Laufe der Woche vollständig aus dem Sandstein entfernt werden können, sodass das Brandenburger Tor zum Berlin Marathon wieder frei von Farbe ist“, sagte Sprecherin Johanna Steinke.

Auch die betroffenen Wände in Nebenbereichen und die Böden würden gereinigt. Am späten Montagvormittag waren die Mitarbeiter der PSS Interservice GmbH, die nach eigenen Angaben seit 1990 für die Pflege des Brandenburger Tors zuständig sind, vor Ort und spritzten die Säulen ab. Nach Polizeiangaben wurden 14 Menschen festgenommen. (mit dpa)