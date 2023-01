Nach Giffeys Koalitionsaussagen Berliner FDP wirft CDU vor der Wahl Kungelei mit den Grünen vor

In Berlin ist der Koalitionspoker zwei Wochen vor der Wahl in vollem Gang. Nachdem sich SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey von ihren grünen und linken Koalitionspartnern abgegrenzt hat, fordert FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja auch von der CDU eine klare Positionierung. „Ich würde mich freuen, wenn auch Kai Wegner so klare Präferenzen aufzeigen würde, statt bereits hinter den Kulissen mit den Grünen über eine gemeinsame Regierung zu verhandeln.“

