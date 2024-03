Tagesspiegel Plus Nach kritischer Äußerung an Gebührenfreiheit in Kita : Saleh wirft Wegner vor, Berlin nicht verstanden zu haben

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte unter anderem die Kita-Gebührenfreiheit zur Debatte gestellt. Saleh weist das zurück – und fordert stattdessen etwas anderes.