Nach Lokaleinbruch am Kudamm Berliner Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Am Montagvormittag hat die Berliner Polizei in Charlottenburg vier Männer festgenommen, die in der vorhergehenden Nacht in ein Lokal am Kurfürstendamm eingebrochen sein sollen. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, soll Anwohner:innen gegen 9.30 Uhr aufgefallen sein, dass die vier Tatverdächtigen in der Neuen Kantstraße an mehreren Mehrfamilienhäusern nach unverschlossenen Eingangstüren suchten und schließlich in einem der Häuser verschwanden.

Die Zeug:innen riefen die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die vier Tatverdächtigen in dem Gebäude fest. Sie sollen gerade dabei gewesen sein, einen Möbeltresor, den sie mitgebracht hatten, mithilfe eines Trennschleifers zu öffnen.

Einer technischen Einsatzeinheit gelang es, den Tresor zu öffnen. Anhand seines Inhalts konnte dieser einem Lokaleinbruch zugeordnet werden, der in der Nacht von Sonntag auf Montag am Kurfürstendamm verübt worden sein soll.

Die Polizeibeamt:innen brachten die vier Tatverdächtigen, zwei 35-Jährige, einen 27- und ein 23-Jährigen, in Polizeigewahrsam. Von dort wurden sie dem zuständigen Fachkommissariat überstellt. (Tsp)