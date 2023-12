Nach Messerangriff auf Berliner Schulhof Prozess wegen Totschlags gegen 39-Jährigen beginnt

Nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen auf einem Schulhof in Berlin-Neukölln beginnt am Dienstag der Prozess gegen den 39-jährigen Berhan S. Der Mann soll die damals sieben und acht Jahre alten Kinder durch Stiche auch in den Hals schwer verletzt haben. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft strebt eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der Angriff ereignete sich am Nachmittag des 3. Mai 2023 auf dem Gelände der Evangelischen Schule in Neukölln. Schüler und Erzieher sollen die Tat mit angesehen haben. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen, ein Messer wurde sichergestellt. Wegen des Verdachts auf eine psychische Erkrankung wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.