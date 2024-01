Nach Messerattacke auf Berliner Schulhof Gericht ordnet Unterbringung von 39-Jährigem in psychiatrischem Krankenhaus an 

Nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen auf einem Schulhof in Berlin-Neukölln ist am Donnerstag vor dem Landgericht Berlin das Urteil gefallen. Der 39-Jährige soll dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Er habe im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt und sei weiterhin gefährlich für die Allgemeinheit, begründete das Gericht die Entscheidung am Donnerstag.

S. soll die damals sieben und acht Jahre alten Kinder schwer verletzt haben, die Staatsanwaltschaft warf ihm versuchten Totschlag vor und hatte eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angestrebt.

Der Angriff ereignete sich am Nachmittag des 3. Mai 2023 auf dem Gelände der Evangelischen Schule in Neukölln. Laut Staatsanwaltschaft soll S. den beiden spielenden Kindern nacheinander in Tötungsabsicht mehrere Stiche mit einem Messer unter anderem in den Hals zugefügt haben. Eine Schülerin soll sich zeitweise in Lebensgefahr befunden haben. Schüler und Erzieher sollen die Tat mit angesehen haben.

Zu Beginn der Prozesses hatte sich S. über seine Verteidigerin geständig gezeigt und um Entschuldigung gebeten. Er soll sich bei der Tat in einem psychotischen Zustand befunden haben. Der Tatverdächtige war in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, ein Messer wurde sichergestellt. Bereits bei seiner Festnahme hatte S. von Stimmen in seinem Kopf gesprochen, die ihn „erpresst“ und ihm „befohlen“ hätten, die Mädchen zu töten. Wegen des Verdachts auf eine psychische Erkrankung, wohl infolge von Drogenkonsum, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Im August hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, ein Gutachten sei zu dem Schluss gekommen, S. sei bei der Tat psychisch krank und in einem psychotischen Zustand gewesen und dürfte daher schuldunfähig sein. Der Beschuldigte ist vorbestraft wegen Beleidigung, Bedrohung und auch Körperverletzung.