Nach Mitternacht in Berlin-Kreuzberg Späti-Mitarbeiter mit Messer überfallen und verletzt

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein 50-jähriger Mitarbeiter eines Spätkaufs in Kreuzberg Opfer eines Überfalls. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Ein unbekannter Mann betrat demnach kurz nach Mitternacht das Geschäft an der Yorckstraße, bewaffnet mit einem Messer, und forderte Geld vom Angestellten. Als dieser sich weigerte, stach der Täter mehrfach in Richtung des Oberkörpers des Mannes. Dadurch erlitt der Späti-Mitarbeiter Schnittverletzungen an einem Arm und am Kopf. Der Angreifer flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Verletzte wurde vor Ort von Sanitätern eines Rettungswagens behandelt. Weitere ärztliche Hilfe lehnte er aber ab. (Tsp)