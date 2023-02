Nach Pöbelei im U-Bahnhof Mann wegen antisemitischer Äußerungen in Berlin-Pankow gesucht

Die Berliner Polizei sucht nach einem Mann, der im U-Bahnhof Pankow mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen ist. Jetzt veröffentlichte die Behörde ein Foto.

Der Mann soll am Vormittag des 6. Dezembers 2021 auf dem Bahnsteig im U-Bahnhof Pankow vor mehreren Fahrgästen lautstark antisemitische Äußerungen geäußert haben. Danach fuhr er mit der U2 in Richtung Ruhleben davon.

Der Tatverdächtige wird von der Polizei so beschrieben:

etwa 35 bis 40 Jahre alt

ca. 180 bis 185 cm groß

schlanke Statur

schwarze Haare, nach hinten gegelt

bekleidet mit schwarzer Jacke, dunkelblauer Jeanshose und dunkelgrauen Turnschuhen mit weißer Sohle

Die Ermittler fragen, wer der Mann ist und wo er sich aufhält. Außerdem sind Zeugen aufgerufen, sich zu melden.

Hinweise werden beim Landeskriminalamt im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof, unter der Telefonnummer 030-4664953528, per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de, bei der Internetwache der Polizei Berlin sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (Tsp)

