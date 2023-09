Nach rassistischer Beleidigung im Berliner Späti Angestellter verletzt Angreifer mit Schere – Not-OP

Nach einem eskalierten Streit ist ein Mann am Donnerstag in Pankow mit einer Schere niedergestochen und verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Der 38-Jährige soll gegen 14.35 Uhr einen Spätkauf in der Danziger Straße betreten und den Angestellten rassistisch beleidigt haben.

Als ein Streit entbrannte, soll dem Mann dem Spätkauf-Angestellten mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Der 28-Jährige habe sich daraufhin eine Schere gegriffen und damit mehrfach auf den Angreifer eingestochen. Dieser erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper.

Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige verblieb dort nach einer OP zur weiteren Behandlung. Der verletzte Spätkauf-Mitarbeiter wurde ambulant versorgt. Die Polizei ermittelt. (Tsp)