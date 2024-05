Nach Rücktritt von Manja Schreiner Wer tritt die Nachfolge von Berlins Verkehrssenatorin an?

Nach dem Rücktritt von Verkehrssenatorin Manja Schreiner steht die Frage im Raum, wer ihr im Amt nachfolgen wird. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wollte am Dienstag keinen Namen nennen. Spekulationen, wer auf Schreiner folgen könnte, gibt es jedoch einige. Ein Überblick:

Ute Bonde

VBB-Chefin Ute Bonde © Mario Heller/Tagesspiegel/Mario Heller

Auf dem Papier gilt Ute Bonde als eine der Favoritinnen auf den Posten. Unter anderen Vorzeichen wäre sie wohl schon aktuell Verkehrssenatorin. Vor der Abgeordnetenhauswahl 2021 berief Kai Wegner sie als Schattenverkehrssenatorin in sein Team. Als Wegner dann 2023 tatsächlich Regierender wurde, trat Bonde gerade ihren neuen Job als Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg an.

Fachlich dürfte es kaum eine andere Kandidatin mit der Juristin aufnehmen können, die insbesondere den Nahverkehr in und um Berlin hervorragend kennt. Lediglich ihr Engagement für den Bau einer Magnetschwebebahn in Berlin könnte ihr zum Verhängnis werden. Das Thema ist in der Stadt extrem umstritten. Bonde war wegen ihres Einsatzes für die Technik wiederholt in die Kritik geraten. Die Frage dürfte auch sein, ob Wegner auf eine Senatorin setzt, die dieses Thema von Tag eins an belasten könnte.

Manuela Anders-Granitzki

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) © Bezirksamt Pankow

Hört man sich innerhalb der CDU nach möglichen Nachfolgern für Manja Schreiner um, fällt immer wieder ihr Name: Manuela Anders-Granitzki. Seit Ende 2021 ist sie in Pankow Verkehrsstadträtin und seit einem Jahr zusätzlich stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. Bei den Koalitionsverhandlungen mit der SPD im vergangenen Jahr vertrat sie die Union federführend in den Bereichen Mobilität, Klima- und Umweltschutz.

Neben dem fachlichen Zuschnitt spricht noch etwas anderes für Sie: Sie kommt aus dem gleichen Kreisverband wie Manja Schreiner. Das fein austarierte Gefüge aus Macht und Posten innerhalb der Partei bliebe damit erhalten.

Britta Behrendt

Umweltstaatssekretärin Britta Behrendt (CDU) © Ralf Rühmeier

Nach Schreiners Rücktritt führt vorübergehend Umweltstaatssekretärin Britta Behrendt die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt. Wird aus der kommissarischen Führung der neue Regelfall? Zumindest haben manche Beobachter sie auf dem Zettel.

Der Juristin ist im Haus sehr beliebt und wird als fachlich kompetent angesehen, heißt es. Zudem verfügt sie über jahrelange Ministerialerfahrung im Bund.

Und sie kennt die Senatsverwaltung und deren Abläufe gut. Ein großer Vorteil bei nur noch knapp zweieinhalb Jahren Regierungszeit. Allerdings fiel die Umweltstaatssekretärin zuletzt im Ausschuss mit wenig Kenntnis des deutlich wichtigeren Verkehrsbereichs im Haus auf. Und ihr fehlen wichtige Faktoren: die Erfahrung als Politikerin und der Stallgeruch in der Berliner CDU.

Claudia Elif Stutz

Claudia Elif Stutz (CDU) © DVF/Photothek

Vieles von dem, was für Behrendt gilt, trifft auch auf Verkehrsstaatssekretärin Claudia Elif Stutz zu. Mit dem Unterschied, dass sie sich gerade in den wichtigen Verkehrsthemen mittlerweile besser auskennen dürfte als Behrendt. Allerdings fehlt auch ihr das politische Gespür.

In der Causa um den Radwegestopp agierte sie gemeinsam mit Schreiner überfordert und schaffte es nicht, kommunikativ einen souveränen Weg aus der Situation zu finden. Auch deshalb blieb der Fall an der Senatorin haften. Für den Senatorinnen-Posten dürfte es daher nicht reichen.

Guido Beermann

Guido Beermann (CDU) © dpa/Rolf Vennenbernd

Oder kommt Berlins neuer Verkehrssenator aus Brandenburg? Guido Beermann war dort bereits von 2019 bis 2023 Verkehrsminister. Warum nun also nicht in Berlin? Fachlich ist der Jurist nach dieser Station bestens für den Job geeignet.

Auch wäre die Berliner Verwaltung kein Neuland für ihn. Von 2012 bis 2015 war er bereits Staatssekretär in der Senatswirtschaftsverwaltung. Allerdings hat Beermann sein Amt in Brandenburg im vergangenen Herbst freiwillig „aus privaten Gründen“ aufgegeben. Kurz darauf wollte er Lobbyist für die Mercedes-Benz-Group werden, gab den Plan nach viel Kritik jedoch wieder auf. Ob er nun erneut für einen Ministerposten zur Verfügung stünde, ist unklar.

Zudem wäre damit der paritätisch besetzte Senat hin. Kai Wegner war es ein großes Anliegen, gleich viele weibliche und männliche Mitglieder im Senat zu haben. Mit Beermanns Ernennung wäre dieses Symbol Geschichte.

Oliver Friederici

Oliver Friederici (CDU) © picture alliance / dpa/Maurizio Gambarini

Ein Grund, der unter anderem auch gegen Oliver Friederici sprechen dürfte. Der Staatssekretär für Gesellschaftlichen Zusammenhalt unter Senator Joe Chialo war jahrelang verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Nach dem Wahlsieg der Union wäre er gerne Verkehrsstaatssekretär geworden – mindestens. Doch daraus wurde nichts. Auch deshalb dürfte er nun allenfalls Außenseiterchancen haben.

Heinrich Strößenreuther

Heinrich Strößenreuther (CDU) © picture alliance/dpa/Britta Pedersen

Mit dem Volksentscheid Fahrrad hat Heinrich Strößenreuther erfolgreich die Berliner Verkehrspolitik geprägt. Auch das CDU-Parteibuch hat er. Das war es jedoch. In der Partei fehlt ihm jeglicher Rückhalt.

Er selbst bereitete daher Fragen danach direkt am Dienstag mit Verweis auf ein Zitat von CDU-Fraktionschef Dirk Stettner ein Ende: „Seien Sie beruhigt, Strößenreuther ist parteilich nicht zu steuern.“