Nach Saleh-Niederlage beim Mitgliedervotum Bekommt Berlins SPD-Fraktion eine Doppelspitze?

Doppelspitze, ja oder nein, und wenn ja, in welcher Konstellation? Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert nach dem Vorentscheid zum Parteivorsitz am Sonnabend über die personellen Konsequenzen. Der Noch-Parteivorsitzende und langjährige Fraktionschef Raed Saleh erhielt mit seiner Mit-Kandidatin nur 15 Prozent der Stimmen und wird damit künftig nicht weiter an der Spitze der Berliner SPD stehen.