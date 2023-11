Nach Schneeball-Würfen auf Supermarktkunden Gruppe attackiert in Berlin-Hellersdorf drei Männer mit Schlägen und Tritten

Mehrere junge Menschen sollen vor einem Supermarkt im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf drei Männer mit Tritten und Schlägen attackiert haben. Ein 39-Jähriger erlitt dabei am Mittwochabend schwere Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei Männer hatten demnach versucht, die rund 20-köpfige Gruppe zu beschwichtigen, die vorher Supermarktbesucher in Hellersdorf mit Schneebällen beworfen haben soll.

Der Polizei zufolge wurde dem 39-jährigen Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Anschließend traten demnach „bis zu acht Personen“ auf ihn ein – auch gegen den Kopf. Ein 31-Jähriger wollte dem Mann den Angaben nach helfen und wurde schließlich selbst mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf angegriffen.

Auch einen 42-Jährigen, der beruhigend auf die Gruppe einwirken wollte, griffen nach Polizeiangaben mehrere junge Menschen aus der Gruppe direkt an. Als die Polizei erschien, flüchteten die mutmaßlichen Täter, wie es hieß. Ein 19 Jahre alte Tatverdächtiger konnte nach Polizeiangaben später identifiziert werden.

Der verletzte 39-Jährige musste ins Krankenhaus. Die weiteren Verletzten konnten ambulant behandelt werden, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp, dpa)