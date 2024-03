Nach schonungsloser Wahlanalyse SPD Berlin zwischen Unruhe und Aufbruch

So wurde erneut bewiesen, was wohl keinen Beweis mehr brauchte: Zu viele Grabenkämpfe, Machtgerangel, Selbstbeschäftigung – dass eine SPD-Wahlanalyse mit ihren schonungslosen Erkenntnissen in der vergangenen Woche in Presseberichten auftauchte, bevor sie überhaupt parteiintern diskutiert werden konnte, wurde von Sozialdemokraten als umgehende Bestätigung der Studie selbst gewertet.