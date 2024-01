Tagesspiegel Plus Nach schwerem Unfall in Berlin : Welche Rolle spielte die ausgefallene Ampel am Fehrbelliner Platz?

Sechs Menschen werden bei einem Zusammenstoß im Wilmersdorf teils lebensgefährlich verletzt. Noch kurz vor dem Crash wurden Beamte des Verkehrsdienstes von der Kreuzung abgezogen.