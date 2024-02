Nach Sexdate beraubt Berliner Polizei fahndet nach Dating-App-User „Badbunny-hotlatin“

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem Unbekannten, der sich mit einem anderen Mann über eine Datingplattform verabredet und ihn dann beraubt haben soll.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die Tat bereits am 12. Juli vergangenen Jahres begangen worden sein. Gegen 21.30 Uhr hatte der mutmaßliche Täter sein späteres Opfer demnach in dessen Wohnung in Mitte aufgesucht. Zuvor sollen sich die beiden Männer über die Dating-App „Romeo“ verabredet haben, wie eine Polzeisprecherin dem Tagesspiegel sagte.

Nach zunächst einvernehmlichen sexuellen Handlungen habe der Gesuchte seinen 46-jährigen Sexualpartner „durch Verabreichung einer Substanz“ außer Gefecht gesetzt. Anschließend habe er Bargeld geraubt und die Wohnung verlassen.

Der mutmaßliche Täter war mit einem schwarzen Nike-Basecap und einem weißen Diesel-T-Shirt bekleidet. © Polizei Berlin

Laut Polizei hatte der Tatverdächtige auf der App den Nutzernamen „Badbunny-hotlatin“ verwendet. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann habe Englisch mit erkennbarem spanischem Akzent gesprochen. Er sei etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur. Der Gesuchte hat dunkle Augen und war zum Tatzeitpunkt mit einem weißen Diesel-T-Shirt, einer dunkelblauen Jeans mit Löchern, einem schwarzen Nike-Basecap und einer dunkelblauen oder schwarzen Jacke, möglicherweise von der Marke Tommy Hilfiger, bekleidet. Zudem habe er eine schwarze Kosmetiktasche mit weißen Streifen mit sich geführt.

Auf der App trat der Gesuchte unter dem Nutzernamen „Badbunny-hotlatin“ auf. © Polizei Berlin

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes und zu dessen Aufenthaltsort machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 an der Friesenstraße 16 in Kreuzberg in Verbindung zu setzen: unter den Telefonnummern 030-4664573100 oder 030-4664571100 sowie per E-Mail an dir5k31@polizei.berlin.de. Hinweise werden zudem über die Internetwache der Polizei Berlin und von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (Tsp)