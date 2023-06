Nach Strafzettel mit Stuhl beworfen Unbekannte greifen in Berlin Mitarbeiter des Ordnungsamtes an

Am Dienstagabend haben mehrere Tatverdächtige Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen und verletzt. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen die zwei Amtsleute gegen 20 Uhr ein Fahrzeug, das am Wilhelmsruher Damm geparkt war, mit einem Strafzettel versehen haben. Plötzlich habe sich ein Mann aus einer nahegelegenen Bar genähert und begonnen, die Bediensteten zu beleidigen. Anschließend sei er in das Fahrzeug eingestiegen und davongefahren.

Kurz darauf seien drei weitere Gäste des Lokals dazu gekommen. Laut Polizeiangaben bewarfen sie die Dienstkräfte mit einem Stuhl, griffen den 39-jährigen Ordnungshüter an und flüchteten anschließend unerkannt. Bei dem Angriff erlitt auch sein 51-jähriger Kollege Verletzungen am Rücken.

Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Mitarbeiter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte den 23-jährigen Halter des betroffenen Fahrzeugs ermitteln. Es wird nun untersucht, ob er auch der geflüchtete Fahrer ist. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte laufen. (Tsp)