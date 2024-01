Nach Streit in Berlin-Reinickendorf Geschwister mit Messer angegriffen – Not-OP

Zwei Männer sind am späten Donnerstagabend in Reinickendorf mit einem Messer angegriffen und teils schwer verletzt worden. Einer von ihnen musste notoperiert werden, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte.

Die Brüder im Alter von 45 und 33 Jahren waren den Angaben zufolge gegen 21.30 Uhr auf der Residenzstraße unterwegs, als sie mit zwei anderen Männern und einer Frau in einen Streit gerieten. Dabei soll es zu einer Messerattacke gekommen sein.

Die Geschwister, auf die eingestochen wurde, liefen weg und fuhren mit einem Auto selbst ins Krankenhaus. Dort musste der 33-Jährige, dem in den Rücken gestochen worden war, umgehend operiert werden. Der ältere Bruder hatte eine Stichverletzung am Arm, die sich ambulant behandeln ließ. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. (Tsp)