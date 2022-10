Nach Streit um verkaufsoffene Sonntage Senat beschließt Advents-Shopping in Berlin

In Berlin wird es auch in dieser Adventszeit zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Wie der Tagesspiegel aus Senatskreisen erfuhr, sollen am zweiten und vierten Adventssonntag die Geschäfte öffnen dürfen. Die Senatsverwaltung für Arbeit bestätigte dies auf Nachfrage.

„Die Leitung der Senatsverwaltung hat nach Abwägung der komplexen Rechtslage entschieden, die geübte Praxis der zwei verkaufsoffenen Adventssonntage fortzusetzen“, sagte Stefan Strauß, Sprecher der Senatsverwaltung dem Tagesspiegel. „Eine Allgemeinverfügung zur Festsetzung des zweiten und vierten Advents als verkaufsoffene Sonntage ist in Vorbereitung.“

Um die Entscheidung wurde lange gerungen. Die Gewerkschaft Verdi hatte gegen die bisherige Praxis der Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage geklagt. Mitte März urteilte das Bundesverwaltungsgericht, das der bisherigen Auslegung des Berliner Ladenöffnungsgesetzes bestimmte Grenzen gesetzt hat.

Der Senat sah sich nach dem Urteil in der Pflicht, nachweisen zu müssen, dass die als Anlass für verkaufsoffene Sonntage dienenden Veranstaltungen mehr Besucher anziehen – mehr, als normalerweise an einem herkömmlichen Sonntag in Berlin einkaufen gehen. Es gab Bedenken, ob man diese Zahlen rechtssicher vorlegen kann.

