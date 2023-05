Nach Suchaufruf der Berliner Polizei Vermisste 13-Jährige aus Hellersdorf wieder zu Hause

Nach der Veröffentlichung eines Fotos durch die Berliner Polizei ist ein vermisstes Kind aus Hellersdorf wieder zu Hause.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kehrte die 13-Jährige am Donnerstagabend wieder unversehrt in die elterliche Wohnung zurück.

Das Mädchen hatte ihr Zuhause am Abend des 2. Mai verlassen und war seitdem nicht mehr aufzufinden gewesen. Die Polizei hatte den Fall deshalb am Donnerstag öffentlich gemacht – noch am selben Abend kam das Mädchen in die Wohnung zurück.