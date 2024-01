Nach tödlichem Angriff in Berlin-Wedding Dritter Tatverdächtiger gefasst und in U-Haft

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 50-Jährigen in Berlin-Wedding ist auch der dritte Verdächtige gefasst und in Untersuchungshaft. Der 52-Jährige wurde mit Haftbefehl gesucht und schließlich am Dienstag festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Unmittelbar nach der Tat waren bereits zwei 30 und 37 Jahre alte Männer gefasst worden. Das Trio soll das Opfer in der Nacht zum 18. Januar attackiert haben. Der 50-Jährige war in der Brüsseler Straße verletzt gefunden worden. Er starb später im Krankenhaus. Dem tödlichen Angriff vorausgegangen war nach ersten Ermittlungen möglicherweise ein Streit. (dpa)