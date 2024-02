Nach transfeindlicher Beleidigung Drei Frauen schlagen sich in Straßenbahn in Berlin-Lichtenberg

Drei Frauen sind in einer Straßenbahn in Berlin-Rummelsburg in Streit geraten und haben sich geprügelt. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Eine 17- und eine 23-Jährige sollen laut Polizei am Mittwochnachmittag in der Linie 21 in der Marktstraße eine 43 Jahre alte Frau transfeindlich beleidigt haben. Daraufhin habe die 43-Jährige die beiden unter anderem rassistisch beleidigt, hieß es.

Der Streit ist laut Polizei eskaliert und die Frauen hätten sich gegenseitig mit Schlägen und Tritten angegriffen. Die Polizei ermittelt. (dpa)