Nach Überfall auf Mutter mit Kind in Berlin Polizei ermittelt Räuber von Neuköllner U-Bahnhof

Nach einem Raub an einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 24-Jährige sei dank mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung namhaft gemacht worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der Mann war zuvor per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden.

Der Verdächtige soll am 22. Oktober in der Nähe des Eingangs zum Bahnhof Wutzkyallee einen brutalen Überfall auf eine Mutter mit ihrem neunjährigen Sohn verübt haben.

Laut Polizei soll der Mann gegen 23.15 Uhr die Mutter im Beisein des Kindes zu Boden gezogen und anschließend mit Faustschlägen sowie Fußtritten attackiert haben. Anschließend soll er die Handtasche der 36-Jährigen an sich genommen haben.

Mit der Beute soll er zum nahegelegenen Bahnsteig gerannt sein, wo er über das Gleisbett und die U-Bahn-Tunnelanlage geflüchtet sein soll, wie es von der Behörde hieß. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei Aufnahmen des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera.

Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Angehörige nahmen das Kind, welches nicht verletzt wurde, in ihre Obhut.