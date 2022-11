Nach Überfall auf Supermarkt in Reinickendorf Berliner Polizei fahndet nach mutmaßlichen Räubern

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder aus Überwachungskameras sucht die Berliner Polizei nach zwei mutmaßlichen Räubern. Die beiden Tatverdächtigen sollen laut Polizei am Donnerstag, den 14. Juli 2022, versucht haben, einen Supermarkt an der Scharnweberstraße in Reinickendorf zu überfallen.

Wie die Angestellte angab, überraschten die beiden Unbekannten sie, als sie gegen 5.15 Uhr den Laden öffnen wollte. Sie drängten die Frau ins Innere des Supermarkts, hielten sie fest, schlugen ihr gegen den Kopf und forderten sie auf, den Tresorschrank zu öffnen.

Die 28-Jährige konnte diesem Befehl nicht nachkommen, woraufhin die zwei Tatverdächtigen ohne Beute in unbekannte Richtung die Flucht ergriffen. Die Supermarkt-Angestellte zog sich bei dem Überfall leichte Verletzungen zu.

Einer der beiden Tatverdächtigen, gefilmt von der Überwachungskamera des Supermarkts. © Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zu den Aufenthaltshorten der zwei Tatverdächtigen geben?

Wer hat die gesuchten Männer vor, während oder nach dem versuchten Überfall gesehen und kann Angaben zum Tathergang oder zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Der zweite Tatverdächtige, gefilmt von der Überwachungskamera des Geschäfts. © Foto: Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Telefonnummer 030-4664173131 sowie per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich auch an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. (Tsp)

