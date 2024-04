Nach Verzögerungen Der Vorverkauf für das berlinweite 29-Euro-Ticket startet am 23. April

Der Vorverkauf für das 29-Euro-Ticket startet am 23. April. Das gab Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag bei einem Besuch des Senats bei der U-Bahnleitstelle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Lichtenberg bekannt: „Heute in einer Woche geht der Vorverkauf los“, kündigte sie an. Der ursprüngliche Starttermin für den Vorverkauf war der 8. April. Wegen umfangreichen Abstimmungen mit den Verkehrsunternehmen verzögerte sich der Termin.

Gelten soll das fürs Stadtgebiet gültige Ticket ab 1. Juli. Giffey beschrieb es als „bezahlbare Mobilität“ vor allem für Menschen, die keinen Anspruch auf das Sozialticket haben und sich das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat nicht leisten können.

Ziel sei, dass künftig mehr Berliner den ÖPNV nutzen. Über die Einführung des 29-Euro-Tickets, das es parallel zum bundesweit gültigen 49-Euro-Ticket geben soll, war lange diskutiert worden.

Die Berliner SPD hatte im Wahlkampf vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl 2023 dafür geworben. Zuletzt hatte es auch aus der CDU angesichts der Haushaltslage skeptische Stimmen gegeben - inzwischen haben sich beide Koalitionsparteien aber verständigt. Die Berliner Sonderregelung belastet den Landeshaushalt voraussichtlich mit etwa 300 Millionen Euro im Jahr. (mit dpa)