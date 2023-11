Nach Vorstoß zu „From the river to the sea“ Berliner Staatsanwaltschaft prüft Folgen des Verbots

Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft, welche Folgen das Verbot der Parole „From the river to the sea, Palestine will be free“ durch das Bundesinnenministerium für Berlin hat. Die entsprechende Fachabteilung werde sich in den kommenden Tagen damit beschäftigen, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem Tagesspiegel. Konkret geht es um die Frage, ob Berlin das Verbot wie auch das Bundesland Bayern konsequent umsetzt.